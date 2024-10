Le changement climatique reste la préoccupation principale dans le monde

Chaque année, l'assureur sonde la population mondiale pour déterminer les "principaux risques futurs ayant une incidence sociétale à l'échelle mondiale". La quasi-totalité des personnes interrogées (93% des experts et 91% des citoyens) considère que les crises mondiales, plus nombreuses, ont également davantage d'incidence sur leur vie privée. Pour 87% des experts, le monde est plus vulnérable aux risques qu'il y a cinq ans.

Ensuite, les opinions divergent. Les experts identifient l'instabilité géopolitique et la cybersécurité comme principaux risques dans les cinq à dix prochaines années. Les citoyens et citoyennes s'inquiètent davantage des "nouvelles menaces et du terrorisme". Cette catégorie renvoie aux "menaces de sécurité liées à l'utilisation malveillante des nouvelles technologies (impression en 3D, drones...) et les nouvelles formes de terrorisme (loups solitaires, tueries de masse et fusillades aveugles, bioterrorisme...)", explique Axa. La cybersécurité figure en troisième position chez le public également.

En Belgique, les préoccupations des experts sont similaires à celles mondiales. La population belge semble, elle, moins inquiète par la cybersécurité et cite plutôt l'instabilité géopolitique comme sujet d'inquiétude.

Axa a sondé 3.012 experts issus de 50 pays différents ainsi que 19.003 citoyens et citoyennes dans 15 pays. En Belgique, 124 experts et un échantillon représentatif de 1.000 personnes ont été interrogés entre mai et juin.