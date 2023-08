Le chiffre d'affaires de Deme boosté par un carnet de commandes record

Le chiffre d'affaires dans le secteur dragage de la société a diminué légèrement (-4%) tandis qu'il a augmenté dans les secteurs liés à l'énergie offshore (+40%) et à l'environnement (+58%).

"Le segment Énergie Offshore convertit progressivement la croissance de son carnet de commandes en bénéfices, tout en poursuivant l'exécution opérationnelle de projets aux États-Unis et à Taïwan dans le cadre de son expansion géographique. Le segment Dragage a réalisé un ensemble de projets à l'échelle mondiale, notamment des travaux de dragage d'entretien et d'investissement, et a continué à travailler sur de grands projets d'infrastructure", souligne Deme.