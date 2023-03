Le chiffre d'affaires d'Etex s'approche des 4 milliards d'euros

Le groupe de matériaux de construction Etex, connu notamment au travers de la marque Eternit, a enregistré en 2022 un chiffre d'affaires record, de 3,714 milliards d'euros, soit une hausse de 25% sur un an. L'acquisition de l'entreprise en isolation URSA a grandement participé à la réussite de cet exercice, ressort-il jeudi des résultats annuels du groupe.

Le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 0,93 euro par action, soit 10,7% de plus que pour l'exercice précédent.

Les activités d'URSA et de plaques de plâtres en Australie ont particulièrement gonflé les résultats.

"Après une année 2021 exceptionnelle, nous avons atteint de nouveaux résultats records, notamment en termes de chiffre d'affaires, de REBITDA et de résultat net récurrent", se félicite Bernard Delvaux, le CEO. "Ce résultat a été atteint en dépit d'un contexte commercial défavorable, qui comprend un monde qui se remet de la pandémie de covid-19, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une crise énergétique et l'inflation globalisée."

Pour 2023, Etex se montre prudent compte tenu de "la volatilité et l'incertitude", notamment pour les prix de l'énergie et des matières premières. Cependant, le groupe estime que la demande pour ses produits restera forte et s'attend à un rebitda toujours solide.

Etex, dont le siège social se trouve à Zaventem, emploie plus de 13.500 personnes sur plus de 140 sites dans 45 pays.