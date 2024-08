Le dragueur belge Jan De Nul va construire un port en eaux profondes en Géorgie

L'entreprise De Nul s'est imposée face à deux concurrents européens, selon le quotidien Georgia Today. La société, qui a son siège en Flandre orientale, mènera des travaux pour l'approfondissement du port ainsi que la construction de brise-lames.

Avec cet investissement, le gouvernement géorgien espère donner un coup de boost à l'économie du pays, y attirer des investisseurs étrangers et créer des milliers d'emplois.

La route commerciale maritime au travers de la mer Caspienne et de la Mer Noire (baptisée TITR) est considérée commune une alternative fiable à la route plus septentrionale via la Russie, ou la route méridionale via le canal de Suez.