Le Gang des Vieux en Colère dénonce la suppression du tarif senior à la SNCB

"Cette nouvelle arrive peu de temps après l'annonce de la suppression de nombreux guichets SNCB et de 3.200 arrêts de bus par De Lijn !", dénonce ainsi un senior. "Cette démarche est un non-sens total. Une aberration. On nous martèle à longueur de journée de laisser la voiture au garage et on ne trouve rien de mieux que d'augmenter les tarifs des trains", renchérit un autre.

Le Gang rappelle que la mobilité est un droit fondamental ainsi qu'un élément essentiel de la cohésion sociale. L'association revendique ainsi l'accès gratuit aux transports publics pour toutes les personnes âgées.