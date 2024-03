Le groupe Colruyt mise sur les grandes villes

La chaîne de supermarchés mise sur les grandes villes pour son futur, en combinant des magasins "Okay Compact", et la formule "Collect&Go walk-in". Les premiers sont des enseignes implantées en zone urbaine, permettant de faire ses courses sur le pouce. Colruyt Group espère en ouvrir six par an et voit le potentiel pour une centaine de ces succursales dans le pays.

Le "Collect&GO walk-in" permet de faire ses courses en ligne puis de venir les récupérer en magasin, avec une attention particulière sur les clients qui viennent chercher leurs emplettes à pied, en vélo ou en scooter. "Environ 40% de notre clientèle combine la collecte de leurs courses hebdomadaires chez Collect&Go avec une visite à un Okay Compact", souligne Tom De Prater, responsable de Collect&Go. "Il est clair que les deux formules urbaines peuvent se renforcer."