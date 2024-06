Le nouveau guide des vins belges de Gault & Millau s'enrichit de 44 vins et 25 domaines

La seconde édition du Guide des vins de Gault & Millau a été dévoilée mercredi à la Maison de la Poste à Bruxelles, un an jour pour jour après la première parution. L'ouvrage révèle la bonne santé de la viticulture en Belgique et propose 44 nouvelles références de vins, issues de 25 nouveaux domaines viticoles.

Selon Gault & Millau, la hausse du nombre de coups de cœur et de vins présents dans le guide confirme "une augmentation de la qualité" des vins belges. "La Belgique s'affirme ainsi de plus en plus comme un pays viticole de premier plan", pointe le guide qui répertorie 107 domaines viticoles et 216 vins. Ceux-ci ont été choisis par une équipe de 40 sommeliers qui ont goûté près de 400 références.

Parmi 55 coups de cœur choisis dans cette liste, 25 bouteilles ont bénéficié d'un "Belgian Wine Award" dans diverses catégories. Parmi les vins mousseux, le Chant d'Éole Grand Cru 2018 du domaine du même nom, le Ruffus Chardonnay Brut 2021 du vignoble des Agaises (Hainaut), le Brut de Brabant réserve du Domaine W (Brabant wallon) ou encore L'Insoumise brut 2022 du Vin de Liège ont obtenu une distinction. Le vignoble liégeois a aussi été salué pour sa cuvée Notes Blanches 2022 parmi les vins demi-sec.