Le personnel de l'usine Tupperware à Alost informé sur son avenir à 14h30

Le personnel du fabricant américain de boîtes alimentaires en plastique Tupperware recevra des informations mercredi à 14h30 sur l'avenir de l'usine et du centre logistique d'Alost. Lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, une vidéo enregistrée au siège de l'entreprise à Orlando sera diffusée.

Tupperware emploie plus de 240 personnes dans l'usine de production à Alost. Tupperware General Services, qui englobe la recherche et le développement ainsi que d'autres services, compte également 44 travailleurs supplémentaires. Il s'agit surtout d'employés et de cadres.

En difficulté depuis des années, le fabricant américain a annoncé mercredi avoir lancé une procédure de faillite. Tupperware est lesté depuis plusieurs années par plusieurs centaines de millions de dollars de dette et avait déjà dû restructurer une première fois ses engagements financiers, en 2020.