Le personnel de Nyobe Belgotex accepte le plan social, 157 départs annoncés

De nombreux travailleurs sont toutefois depuis un certain temps au chômage technique, a indiqué David Baele, du syndicat socialiste ABVV/FGTB. "Seules quelques personnes travaillent encore dans un département qui va bientôt arrêter, ce qui signifie qu'il n'était plus possible de faire grève pour pousser la direction à accorder une plus juste compensation", a-t-il expliqué.

Le syndicat socialiste estime que l'indemnité d'ancienneté proposée - en plus de l'indemnité de licenciement - est insuffisante. Les indemnités de licenciement négociées par le passé dans des entreprises similaires étaient plus élevées, affirme-t-il. "Mais ce sont les travailleurs qui ont le dernier mot."

Les syndicats soupçonnent par ailleurs qu'un grand nombre de travailleurs a déjà la possibilité de trouver du travail ailleurs et ne souhaite donc pas prolonger les négociations.