Le personnel navigant de Discover, filiale de Lufthansa, prévoit des grèves

Discover est une filiale du groupe allemand Lufthansa, également propriétaire de Brussels Airlines. Les syndicats Ufo (personnel de cabine) et Vereinigung Cockpit (pilotes) rejettent les conventions collectives que la direction a conclues avec le syndicat Verdi, tant pour le personnel de cabine que pour les pilotes. L'Ufo et Vereinigung Cockpit avaient précédemment regretté le fait que Verdi représente très peu le personnel navigant chez Discover et que le syndicat avait été choisi par la direction pour les négociations sociales.

Lors de votes distincts, 91,8 % des membres de l'Ufo et 81 % des membres de Vereinigung Cockpit se sont prononcés en faveur d'une action syndicale. Des grèves sont donc désormais possibles pour une durée indéterminée chez Discover.