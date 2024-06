Le prix médian d'une maison quatre façades en Wallonie atteint les 300.000 euros

Les cinq communes les plus chères du Royaume pour une maison sont toutes situées en Flandre (Knokke, Crainhem, Lathem-Saint-Martin, Wezembeek et Rhode-Saint-Genèse). La première commune wallonne arrive en sixième position et c'est toujours Lasne où il faut prévoir un budget de 535.000 euros pour une maison.

Au sud du pays, le prix médian d'une maison de deux ou trois façades (178.000 euros) et celui d'un appartement (175.000 euros) restent proches l'un de l'autre. Le marché flamand a connu très peu d'évolution, la maison de quatre façades restant stable à 415.000 euros. C'est un peu plus animé à Bruxelles où un même bien est estimé à 1,1 million d'euros, retrouvant ainsi un niveau proche du 1,2 million du premier trimestre 2022. Le prix d'un appartement dans la Région-capitale progresse de 2,4% sur base annuelle, à 260.000 euros.

On inverse les rôles en bas du tableau, le Hainaut accueillant les communes où l'immobilier est le plus accessible. Une maison se négocie à 80.000 euros à Colfontaine. Viennent ensuite Erquelinnes, Farciennes, Quaregnon et Frameries.

A Bruxelles, les communes les plus chères pour un appartement restent les deux Woluwe et Ixelles et les plus abordables sont Anderlecht, Berchem et Ganshoren.