Le taïwanais Foxconn visé par des enquêtes en Chine

Il est le plus grand employeur du secteur privé en Chine, avec plus d'un million d'employés à travers le pays et dispose d'une trentaine d'usines et d'instituts de recherche.

Ces enquêtes interviennent à deux mois et demi d'une élection présidentielle à Taïwan, un territoire insulaire de 23 millions d'habitants que Pékin considère comme faisant partie de la Chine.

Le fondateur de Foxconn, le milliardaire Terry Gou, a démissionné en septembre de son poste au conseil d'administration pour "préparer" sa candidature.

Des médias locaux estiment que cette décision montre sa détermination à se présenter, tout en épargnant son entreprise.

M. Gou, qui n'exerce plus aucun pouvoir exécutif au sein du groupe depuis 2019, conservait un siège au conseil d'administration.