Le trafic ferroviaire interrompu entre Ans et Liège en raison d'une fuite de gaz

La circulation des trains est totalement interrompue entre Ans et Liège en raison d'une fuite de gaz, a indiqué Infrabel vendredi en début d'après-midi. Deux trains internationaux se trouvent dans la zone concernée et devront être évacués.

La fuite de gaz a été détectée rue Coq Fontaine à Ans. À la demande des pompiers, le gestionnaire du réseau ferroviaire a fait cesser le trafic entre Ans et Liège. Deux trains internationaux faisant la liaison entre Bruxelles-Midi et Francfort sont à l'arrêt dans la zone et feront l'objet d'une évacuation. Infrabel n'était pas en mesure d'estimer la durée de l'interruption.