Les crédits hypothécaires octroyés repartent à la hausse au deuxième trimestre

Plus de 47.000 crédits hypothécaires ont été octroyés au deuxième trimestre pour un montant total d'environ de 7,7 milliards d'euros (hors refinancements), signale jeudi la fédération du secteur financier Febelfin, sur la base des chiffres de l'Union professionnelle du crédit (UPC). Cela représente une croissance de 5,8% du nombre de crédits conclus sur base annuelle.

Si le premier trimestre avait montré une hausse des demandes de crédit sur un an, le nombre de dossiers validés sur les trois premiers mois de l'année était par contre signalé à la baisse. Lors du deuxième trimestre, la tendance est à une croissance générale.

Les demandes de crédit (plus de 73.000) ont ainsi grimpé d'un peu plus de 4,5% entre avril et juin 2024 par rapport à la même période l'an dernier. Le montant de ces demandes a lui aussi augmenté, d'environ 7,4% sur base annuelle.