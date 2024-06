Les ferries à destination de la Turquie les plus chers d'Europe

Concernant les traversées entre pays en tant que telles, le passage de la Grèce à la Turquie, et inversement, présente l'indice de prix le plus élevé d'Europe (en moyenne 201 euros pour 100 kilomètres parcourus). Bien loin derrière, suivent les traversées entre le Danemark et l'Allemagne (135 euros) ainsi que celles entre l'Espagne et le Maroc (112 euros). A l'inverse, les traversées entre l'Allemagne et la Lettonie et celles entre la France et l'Espagne (9 euros chacune), sont les moins chères du continent.

La Grèce concentre quant à elle 38,9% des traversées en ferry en Europe. L'Italie arrive en seconde position, avec 26,9% des voyages. L'Espagne (9,3%), le Royaume-Uni (5%) et la France (4,1%) complètent le top 5.