Les Fêtes de Bayonne de nouveau face à la violence: un homme entre la vie et la mort

Selon une source policière, l'altercation s'est déroulée vers 21H15 dans un bus au niveau d'une gare routière mise en place pour l'événement et la victime, âgée de 58 ans, a reçu un coup de poing à la tête.

Endeuillées l'an dernier par une agression mortelle, les Fêtes de Bayonne sont à nouveau confrontées à la violence: un quinquagénaire est entre la vie et la mort après avoir été frappé jeudi soir par un homme, placé en garde à vue depuis.

Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre, confiée à la police judiciaire. Le mis en cause, interpellé vendredi matin, a été placé en garde à vue, selon le procureur de Bayonne.

Patrice Laniès, 46 ans, avait été roué de coups après avoir fait une remarque à un groupe de jeunes fêtards, surpris en train d'uriner devant sa porte. Il avait succombé à un traumatisme craniocérébral neuf jours plus tard à l'hôpital.

Dans ce dossier, six hommes et une femme, âgés de 22 à 34 ans, ont été mis en examen pour "meurtre suivi de non-dénonciation de crime" et placés sous contrôle judiciaire.

Un hommage avait été rendu mercredi à Patrice Laniès lors de la cérémonie d'ouverture de la nouvelle édition, dont le dispositif de sécurité a été renforcé par le déploiement de nouvelles caméras de vidéosurveillance dans la ville. Quelque 900 effectifs de police et secours sont par ailleurs mobilisés, comme les années précédentes.

En 2023, ces fêtes considérées comme l'un des plus grands rassemblements populaires d'Europe avaient enregistré une fréquentation record avec environ 1,3 million de festivaliers.

Inspirées des fêtes de la San Fermin à Pampelune (nord de l'Espagne), les Fêtes de Bayonne tiennent à la fois du carnaval en plein été, de la feria taurine et du festival folklorique.

La cité basque se transforme à l'occasion en gigantesque débit de boissons, servant des hectolitres de bière et sangria aux centaines de milliers de participants, les "festayres" qui tous arborent une tenue blanche et rouge.