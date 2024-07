Les publications d'entreprises au soutien de la Bourse de Paris

Le deuxième facteur a eu un effet plus mitigé. Dans la zone euro, l'inflation en juillet a accéléré à 2,6%, alors qu'un ralentissement à 2,4% était attendu. Mais les investisseurs sont passés outre, car "la déception est largement due à des effets un peu spécifiques pays par pays" et parce que la Banque centrale européenne (BCE) avait déjà anticipé que les chiffres "allaient être assez volatils", a expliqué Amélie Derambure, gérante de portefeuille diversifié chez Amundi.

Le premier de ces facteurs a été positif pour la cote parisienne, avec de nombreuses publications bien reçues, notamment pour les entreprises ayant un poids important dans le calcul de l'indice CAC 40, comme Airbus (+4,78%), Schneider Electric (+3,12%) ou L'Oréal (+2,13%), qui se classent parmi les six plus importantes pondérations.

Les investisseurs ont eu une séance très chargée, entre la publication de nombreux résultats d'entreprises, celle d'indicateurs macro-économiques et des réunions de banques centrales.

Ces chiffres ne devraient donc pas remettre en cause la trajectoire de baisse des taux de la BCE, a-t-elle estimé.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'Etat français a reculé, le taux de l'emprunt à 10 ans passant de 3,05% mardi à 3,01%. Le taux français n'est pas repassé sous la barre des 3% depuis début juin, avant la dissolution de l'Assemblée nationale.

Tournée de résultats bien accueillis

Le géant français des équipements électriques et automatismes industriels Schneider Electric (+3,12% à 222,85 euros) a relevé ses objectifs annuels après une activité "record" au deuxième trimestre, portée par les produits et services liés à la transition énergétique et numérique.