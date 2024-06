Les réparations d'avions deviennent plus onéreuses pour Air France-KLM

La compagnie Air France-KLM perd beaucoup d'argent en raison des problèmes d'approvisionnement en pièces détachées, a fait savoir lundi son patron Ben Smith au cours d'un événement consacré à l'aéronautique à Paris. "Nous sommes contraints de laisser des avions au sol ou de dépenser plus dans les réparations. C'est très frustrant", concède-t-il.

La crise du coronavirus passée, les gens se sont mis à voyager de plus en plus et les fournisseurs de pièces détachées ont aujourd'hui du mal à suivre la cadence. Le responsable d'Airbus, Guillaume Faury, s'attend à ce que cette situation de pénurie perdure encore deux ans. Air France-KLM a rapidement opté pour réparer les pièces problématiques plutôt que de les remplacer.

La compagnie a également doublé le nombre de ses avions de réserve pour la période estivale afin de devoir annuler le moins de vols possible.