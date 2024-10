Les valeurs immobilières ont pesé sur le BEL 20, WDP en tête

Galapagos (27,90) gagnait de justesse 0,07% alors que Solvay (39,35) et Syensqo (74,03) progressaient de 2,37 et 2,03%, arGEN-X (509,40) de 1,31%.

KBC (67,98) reculait de même de 1,36% tandis qu'Ageas (49,34) et AB InBev (60,72) étaient en hausse de 0,37 et 0,26%.

WDP (22,34) était en tête des baisses avec une chute de 5,02% après résultats et commentaires prudents. Aedifica (63,00) et Cofinimmo (63,45) abandonnaient également 0,63 et 1,25% tandis que des prises de bénéfices faisaient reculer UCB (173,40) et Lotus Bakeries (12.380) de 1,87 et 1,59%.

Melexis (70,50) et Umicore (10,64) remontaient de 0,57 et 0,38%, Elia (97,50) et D'Ieteren (195,50) de 1,35 et 0,31%, Azelis (18,73) de 0,92%.

L'annonce d'une cession faisait par ailleurs bondir What's Cooking (106,00) de 20,2% tandis que Cenergy (8,71) et Atenor (4,295) abandonnaient 6,8 et 2,1%. Montea (71,50) et Proximus (6,42) chutaient de 3 et 3,9% tandis que VGP (88,00) et Banimmo (2,94) reculaient de 1,8 et 2%.

Des gains de plus de 2% étaient par contre notés en Tessenderlo (25,85) et SmartPhoto (25,00), Viohalco (5,80) remontant de 3,4%, Biosenic (0,0067) et IBA (14,42) de 21,8 et 1,7%.

Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,0860 USD, contre 1,0815 la veille. Le lingot se négociait autour de 80.470 euros, en progrès de 455 euros.