Liège et la zone portuaire anversoise, théâtres de l'exercice militaire "Howling Wolf"

Un exercice militaire nommé "Howling Wolf" se poursuit jusqu'au vendredi 9 août, indique mercredi le ministère belge de la Défense. Plus de 100 soldats participent à l'exercice, qui se déroule à différents endroits du port d'Anvers et de la province de Liège.

L'exercice est mené par des unités de la composante Terre, de la Marine et de la force aérienne. L'objectif est d'infiltrer une zone spécifique et de capturer une cible stratégique. "Ces exercices sont souvent pratiqués pour préparer les soldats à des opérations réelles au cours desquelles ils doivent prendre rapidement et efficacement le contrôle de lieux clés", a déclaré un porte-parole.

Pendant l'exercice, les unités utilisent des hélicoptères et différents types de bateaux. Les soldats tireront à blanc, ce qui n'est pas dangereux mais peut être bruyant. Il est également possible que des hélicoptères volent à basse altitude. L'exercice se déroule cette semaine à Herstal, Oupeye, Seraing, Visé, dans la zone portuaire d'Anvers, à Brasschaat et à Brustem.