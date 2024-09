L'indice BEL 20 s'est démarqué en repassant dans le vert

UCB (164,25) suivait avec une hausse de 1,64% tandis que les immobilières se montraient résistantes avec des gains de 1,21 et 0,74% en Cofinimmo (62,80) et Aedifica (60,95).

arGEN-X (469,50) et Solvay (31,56) s'appréciaient de 0,51 et 0,13% alors que Galapagos (25,86) reperdait 1,67% en compagnie de Syensqo (73,50), négative de 0,68%.

Umicore (10,48) et Melexis (76,80) abandonnaient 1,69 et 1,60%, KBC (67,70) et Ageas (46,46) reculant de 0,06 et 0,47% tandis que Azelis (18,91) reperdait 1,30%.

Tubize (126,40) valait par ailleurs 2,6% de plus que la veille, Belysse (0,955) et Xior (33,85) progressant de 3,8%, Care Property Invest (14,48) et Shurgard (39,85) de 1,5 et 1,9%, Bpost (2,59) et EVS (30,20) de 2,2 et 1,7%.