L'industrie du textile, du bois et de l'ameublement prudemment optimiste pour 2024

La fédération de l'industrie du textile, du bois et de l'ameublement (Fedustria) se réunit ce mardi en assemblée générale. L'occasion de présenter son rapport annuel pour 2023. Une année pas des plus florissantes, mais qui n'empêche pas le secteur de se montrer prudemment optimiste pour 2024.

Le chiffre d'affaires total du secteur a atteint 11,2 milliards d'euros en 2023. C'était 6,6% de moins qu'un an auparavant. "Presque tous les groupes de produits ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires, tant en valeur qu'en volume", note la fédération. Elle explique ce coup de mou par la perte de compétitivité des entreprises due entre autres "aux coûts salariaux et énergétiques élevés, combinée à une faible conjoncture et à la baisse de la demande".

"Cependant, bien que la capacité de production ait diminué dans nos secteurs, la plupart des entreprises ont continué à investir et à innover, en particulier dans les domaines de la durabilité et des modèles économiques circulaires. Fedustria espère une légère reprise de l'activité à partir de l'été", commente la CEO Karla Basselier.