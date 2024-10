Lucky Luke, l'Atomium et le cyclisme en lice pour la prochaine icône de Brussels Airlines

Lucky Luke, l'Atomium, le cyclisme, mais aussi les coquelicots et les pêcheurs de crevettes sont en lice pour illustrer la prochaine icône de Brussels Airlines. Plus de 50.000 personnes ont participé au sondage. Les finalistes vont être départagés par un jury qui rendra son verdict le 5 novembre, a indiqué mardi la compagnie aérienne.

En août, Brussels Airlines a lancé un concours : toute personne de nationalité belge ou vivant en Belgique pouvait soumettre un dessin pour la prochaine icône belge. La compagnie aérienne a reçu pas moins de 900 dessins. Un jury (composé de Sandra Kim, Alex Callier, Philippe Geluck, Michèle George, Sandrine Corman, Gabrielle Szwarcenberg, Elisia Poelman, et Griet Aesaert) a sélectionné 15 finalistes. Entre le 4 et le 11 octobre, chacun a pu voter pour son dessin préféré.

Le premier "Belgian Icon" de Brussels Airlines, "Rackham", a été introduit en 2015 en hommage à Tintin. Ont suivi "Amare" (Tomorrowland), "Trident" (Diables Rouges et Red Flames), et avant eux Magritte (entre 2016 et 2021), "Aerosmurf" (2018-2023) et Pieter Bruegel l'Ancien (2019-2023).