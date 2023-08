Lufthansa dégage un accord avec un syndicat de pilotes, la menace de grève s'éloigne

Les membres du syndicat de pilotes Vereinigung Cockpit (VC) ont accepté la proposition négociée la semaine dernière avec le groupe allemand Lufthansa, annonce jeudi ce dernier. Des accords collectifs portant sur la rémunération et les conditions de travail pour les pilotes de Lufthansa Airline et de Lufthansa Cargo, soit quelque 5.200 personnes, ont été conclus, éloignant de facto le risque de grève qui pesait sur la compagnie aérienne en cas de rejet de la proposition.

Le nouvel accord sur la rémunération court jusqu'au 31 décembre 2026 et celui concernant les conditions de travail jusqu'à la même date en 2027. Ceux-ci actent une augmentation des salaires de 18% sur 3 ans (7% en 2023 et 5% en 2025 et 2026), une prime exceptionnelle de 3,75% de la compensation annuelle fixe avec un maximum de 3.000 euros et une meilleure compensation variable alignée sur le succès commercial, entre autres.

Les deux accords doivent encore être finalisés sur le plan rédactionnel et approuvés par les organes compétents.