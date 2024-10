LVMH voit ses ventes reculer au troisième trimestre dans un marché mondial du luxe chahuté

Partager:

Le numéro un mondial du luxe LVMH a annoncé mardi avoir vu ses ventes baisser de 4,4% au troisième trimestre, dans un contexte de ralentissement du marché mondial du luxe notamment en Asie. Entre juillet et septembre, le géant du luxe a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros, contre 20 milliards un an plus tôt, une "légère décroissance (...) liée pour l’essentiel à une croissance moindre observée au Japon, essentiellement à cause de la hausse du yen", selon le communiqué.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe réalise un chiffre d'affaires en baisse de 2% à 60,75 milliards d'euros, "après les années de croissance exceptionnelle post-Covid". "Dans un contexte économique et géopolitique incertain", LVMH "reste confiant" et compte "renforcer encore en 2024 son avance sur le marché mondial du luxe", ajoute le groupe. La mode et maroquinerie - division-phare du groupe, qui comprend les marques Louis Vuitton, Dior ou encore Celine - réalise au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 9,15 milliards d'euros, en recul de 6%. Sur les neuf premiers mois, la baisse des ventes est de 3% à 29,92 milliards d'euros.

La division "fait preuve d’une bonne résistance et gagne des parts de marché", assure le groupe qui rappelle que "Louis Vuitton et Christian Dior ont bénéficié toutes deux d’une belle visibilité durant l’été à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024" où LVMH était partenaire premium. Au troisième trimestre, les ventes de vins et spiritueux (Moët, Hennessy, Cheval Blanc, Ruinart...) enregistrent une baisse de 8% à 1,39 milliard d'euros. "Les droits de douane sur le cognac en Chine (imposés depuis quelques jours, ndlr) ne sont pas une bonne nouvelle", a reconnu mardi le directeur financier de LVMH Jean-Jacques Guiony lors d'un échange avec les analystes.