"Mauvaise herbe" deviendra grande: l'Inirida, une fleur amazonienne emblème de la COP16

Dix ans plus tard, la plante est devenue si populaire qu'elle a été choisie comme emblème de la COP16, la principale conférence de l'ONU sur la biodiversité, qui se tiendra du 21 octobre au 1er novembre à Cali, dans le sud-ouest de la Colombie.

Sur un terrain situé à la périphérie de la ville qui a donné son nom à cette fleur, le professeur a réussi à domestiquer la plante sauvage. Il l'exporte désormais aux Etats-Unis, en Europe et en Asie.

M. Carianil, un indigène du peuple Curripako, se tient devant ses champs, une mer enchanteresse de petites étoiles rouges aux pétales durs et pointus.

- "Fleurs éternelles" -

"Nous jouons avec elle (la fleur d'Inirida) depuis des milliers d'années, personne ici n'a rien découvert. Ce que j'ai fait, c'est juste expérimenter", explique M. Carianil.

Luis ACOSTA

La plantation est familiale et s'appelle "Liwi: fleurs éternelles", car les boutons conservent leur forme même des années après avoir été coupés.

Avec sa femme Martha Toledo et le biologiste Mateo Fernandez, M. Carianil a réussi à faire prospérer la fleur Inirida, un nom commun qui englobe deux espèces distinctes, l'une qui pousse principalement pendant la saison des pluies et l'autre, plus petite, l'été.