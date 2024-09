Médicaments génériques: Servier annonce renoncer à ce stade à la vente de Biogaran

Cette décision met fin à des mois de spéculations sur l'avenir du leader français du médicament générique.

Son hypothétique vente à un groupe étranger avait alimenté les craintes autour de la perte de souveraineté sanitaire de la France.

Servier estime que "la création de valeur proposée" ne lui apparaissait "pas bénéfique pour l'entreprise et ses collaborateurs, le tissu industriel français et européen et, bien sûr, pour les patients et toutes les pharmacies et partenaires".

"De plus, les incertitudes politiques et réglementaires ont pesé sur ces marques d’intérêt", écrit le président de Servier, Olivier Laureau, dans ce courrier.