Microsoft va investir 2,2 milliards d'euros dans des data centers en Espagne

Microsoft avait annoncé en octobre ce projet de nouveaux data centers, destinés à "fournir des services d'informatique dématérialisée aux entreprises et aux organismes publics européens". Mais le groupe n'avait à l'époque pas précisé le montant de cet investissement.

Les grands opérateurs technologiques multiplient depuis des mois les investissements dans les centres de données, où sont abrités les serveurs permettant de stocker les montagnes d'informations utilisées par les entreprises et les particuliers.

C'est le cas de la région d'Aragon, à la fois peu peuplée, très ensoleillée et fortement exposée au vent, qui accueille d'immenses parcs solaires et éoliens et qui est fortement connectée aux réseaux de communications espagnols.