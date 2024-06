Mobilisation écologiste contre une gravière en Ariège, des dégâts

A l'appel de l'organisation Extinction rébellion et de collectifs locaux, l'action s'est déroulée dans l'après-midi sur la commune du Vernet, non loin de Foix, en Ariège.

Quelques centaines de militants écologistes ont forcé samedi les grilles d'une gravière et commis des dégradations sur des bâtiments et véhicules pour protester contre l'exploitation du site, selon eux dangereuse pour l'environnement, a constaté l'AFP.

"Pas de gravier, pas de centrale à bitume. Pas de bitume, pas d'enrobé (goudron). Pas d'enrobé, pas d'autoroute", mettaient en avant les militants présents samedi au Vernet.

A l'issue de l'action sur le site de la gravière, alors que le cortège de manifestants prenait la direction du village de Bonnac où était prévue une soirée festive, ils ont été stoppés momentanément par les gendarmes, avant de poursuivre leur chemin.

Jeudi, la manifestation avait été interdite par la préfecture de l'Ariège, soulignant qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une déclaration par les organisateurs et intervenait "dans un contexte régional et national où de multiples rassemblements non-déclarés visant des installations industrielles et privées ont engendré des troubles à l'ordre et à la tranquillité publics".