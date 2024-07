Morbier contaminé par une bactérie E.coli: enquête ouverte pour mise en danger

Le pôle Santé publique du parquet a aussi ouvert l'enquête pour mise sur le marché d'un produit préjudiciable à la santé, tromperie aggravée et non information du préfet du risque pour la santé, a précisé le ministère public, confirmant une information de L'Informé.

La justice s'intéresse à "plusieurs cas de syndrome hémolytique et urémique (SHU) consécutive à une infection à E. Coli STEC (bactérie pathogène) chez des enfants liée à la consommation de morbier", selon le parquet.

En décembre, les autorités sanitaires avaient engagé le rappel de plusieurs fromages à base de lait cru fabriqués par l'entreprise Route des Terroirs à la suite de la détection de contaminations par cette bactérie Escherichia coli (E.coli) dans une crèche.

Six cas de syndrome hémolytique et urémique (SHU) dus à cette bactérie avaient été détectés début novembre à Toulouse. Ce syndrome peut se traduire notamment par une insuffisance rénale et est particulièrement dangereux pour les enfants et les personnes âgées.