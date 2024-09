Naomi Campbell interdite de diriger une œuvre caritative en raison de "dépenses abusives"

La top model britannique Naomi Campbell ne pourra plus diriger d'œuvre caritative durant les cinq prochaines années. La décision émane de l'autorité britannique en charge des associations caritatives, qui a révélé des "dépenses abusives" et une mauvaise gestion des fonds de l'œuvre "Fashion for Relief", créée par Naomi Campbell elle-même.

La star britannique dirigeait Fashion for Relief depuis 2005 afin de récolter de l'argent par l'intermédiaire de l'industrie de la mode pour financer, entre autres, les soins de santé et l'éducation des plus défavorisés. L'organisation accordait notamment des subventions à d'autres œuvres caritatives. Fashion for Relief avait été dissout en début d'année.

La Charity Commission, l'autorité britannique en charge des associations caritatives, a publié jeudi les résultats d'une enquête sur l'organisation de Naomi Campbell. La commission a conclu que l'association était "mal gérée" et que sa gestion financière était "inadéquate".