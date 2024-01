Netflix achète les droits des matchs de catch en direct

Netflix diffusera le show de catch "Raw" à partir de janvier 2025 aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine et dans d'autres pays. L'entreprise promet de diffuser trois heures de catch en direct chaque semaine.

Netflix compte plus de 200 millions de clients pour son offre de films et de séries télévisées à la demande, et espère attirer les millions de téléspectateurs de la WWE.