Neuf freelances sur dix souhaitent le rester

L'enquête, menée auprès de plus de 5.000 freelances dans six pays, révèle que 67,5 % des sondés sont devenus freelance du fait d'une motivation personnelle, et non à cause de facteurs externes. Et seulement 10 % des freelances sont en recherche active d'un emploi traditionnel à temps plein.

L'étude fait référence aux travailleurs qui proposent des missions qu'ils ont choisies, à des entreprises avec lesquelles ils désirent travailler et qui définissent leurs propres tarifs. "Ce marché est en train d'exploser. On estime à plus de 300.000 le nombre de freelances en Belgique", constate Malik Azzouzi, country manager de la plateforme Malt.