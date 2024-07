Partagé, l'indice Bel 20 progresse grâce au soutien de KBC

AB InBev (55,80) et Lotus Bakeries (9.900) reculaient de 0,39 et 1,79% tandis que les immobilières voyaient Aedifica (59,75) et Cofinimmo (60,05) reculer de 1,73 et 1,23%, WDP (26,18) de 1,65%.

Sofina (214,40) et Galapagos (24,94) suivaient avec des mieux de 1,42 et 1,14%, UCB (145,15) gagnant 0,87% alors que Solvay (33,83) et Syensqo (81,31) étaient en baisse de 0,91 et 1,55%. arGEN-X (429,80) gagnait quant à elle de justesse 0,44%.

Ageas (43,56) était en baisse de 0,09% et Melexis (81,70) de 0,73% alors que D'Ieteren (210,60) et Elia (92,20) terminaient de justesse sur des gains de 0,19 et 0,33%.

Iep Invest (5,35) chutait par ailleurs de 6,1% tandis que des pertes de plus de 2% étaient notées en Kinepolis (36,80) et Agfa-Gevaert (1,13), en Greenyard (5,76) et Xior (31,55) ; Jensen (41,30) gagnant autant.

Sequana Medical (0,99) plongeait de 10,8% tandis qu'IBA (12,82) chutait de 4,3%. Biosenic (0,0103) et Nyxoah (8,06) étaient enfin négatives de 2,8 et 1,7% alors que Biotalys (2,85) et Onward Medical (5,20) étaient positives de 2,9 et 1,9%.