Plus de 47 millions d'euros d'amende à Securitas, G4S et Seris pour entente sur les prix

Ces comportements "ont faussé la concurrence dans la fourniture de services de sécurité privée en Belgique et ont enfreint les règles de concurrence belges et européennes", dénonce l'autorité belge.

Les trois entreprises "ont reconnu leur participation" et accepté l'amende infligée, selon l'ABC.

Ces "pratiques de cartel graves et de longue durée (...) constituent les infractions les plus graves aux règles de concurrence", fustige dans le communiqué l'auditeur général de l'ABC, Damien Gerard. Elles ont permis aux entreprises de restreindre leur concurrence et ce, "au détriment de leurs clients et de l'économie dans son ensemble".

"Dans le cadre du programme de clémence", Securitas ne reçoit aucune amende tandis que G4S et Seris bénéficient d'amendes réduites, respectivement de 35,89 millions d'euros et 11,2 millions d'euros.