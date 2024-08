Pollution de l'eau au Royaume-Uni: Thames Water risque 104 millions de livres d'amende

Thames Water, qui approvisionne notamment Londres et sa région en eau, paierait 104 millions de livres (121 millions d'euros), Yorkshire Water 47 millions (près de 55 millions d'euros) et Northumbrian Water 17 millions (près de 20 millions d'euros) pour la première volée de sanctions proposées par Ofwat à l'issue de sa "plus grosse enquête jamais menée", selon un communiqué du régulateur publié mardi.

Le secteur britannique de l'eau est en crise en raison de sous-investissements dans un système d'égouts qui date largement de l'époque victorienne. Des valves de débordements sont prévues pour un déversement d'urgence dans la mer et les cours d'eau lors d'orages mais ont été de fait utilisées largement et au-delà de leur vocation première.