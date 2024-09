Pour Duralex, le passage en coopérative est un "soulagement" mais "tout reste à faire"

GUILLAUME SOUVANT

Un mois après le passage de Duralex en coopérative, les salariés de la mythique verrerie ont officiellement lancé lundi leur nouveau projet, "rassurés" d'avoir sauvé leurs emplois, mais surtout "motivés" de relever les nombreux défis qui les attendent.

"On est très heureux de pouvoir commencer, c'est une récompense de pouvoir lancer la Scop officiellement après plusieurs semaines de galère. On part d'une page blanche, mais on est plein d'énergie et prêts à foncer", s'enthousiasme auprès de l'AFP le directeur général de l'entreprise, François Marciano, lors d'une journée d'ouverture en grande pompe de l'usine aux partenaires et aux journalistes.