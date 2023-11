Première analyse sanguine des PFAS chez des enfants de moins de 12 ans à Zwijndrecht

Une analyse sanguine des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) a été pour la première fois réalisée à Zwijndrecht (province d'Anvers) chez des enfants âgés de moins de 12 ans. Ces derniers habitent dans un rayon de cinq kilomètres autour du site de l'entreprise 3M.

Présente sur place, la ministre flamande de la Santé publique, Hilde Crevits, affirme que la nouvelle méthode est indolore et fiable: "Plus de 12.800 personnes se sont déjà inscrites pour l'analyse de sang mais, pour l'instant, seulement 577 enfants se sont signalés. J'espère que cette petite piqûre dans le doigt encouragera les parents et que le nombre de mineurs d'âge participants augmentera."

À l'heure actuelle, aucune donnée n'existe au sujet de l'impact des PFAS sur les jeunes enfants dans la région. Cette expertise médicale doit y remédier. Les familles comportant des enfants âgés de moins de 12 ans dans les communes de Zwijndrecht, Beveren et Kruibeke recevront bientôt une invitation au test. Ensuite, ce sera au tour de celles d'autres communes, dans l'ordre de leur proximité avec l'usine 3M.