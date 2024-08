Près de Toulouse, l'idéal des courses zéro déchet à portée de bocal

Pour chaque bocal rapporté, les clients reçoivent 10 centimes afin de limiter au maximum les emballages. Car l'objectif de ce "Super Tout Nu", qui tire son nom du plus simple appareil dans lequel se trouvent les denrées, est de "démocratiser la consommation zéro déchet, de la rendre plus simple, plus accessible et plus pratique", explique sa cofondatrice Salomé Géraud.

Elle avait lancé fin 2018, avec son mari Pierre Géraud-Liria, un service de vente en drive ou livraison à domicile de produits "locaux, bio et zéro déchet", avant d'ouvrir en mai 2024 cette enseigne physique à Labège (Haute-Garonne).

DAVID GRAY

Le mouvement "zero waste", apparu au début des années 2000, vise à limiter au maximum tous les déchets, emballages et gaspillage compris.