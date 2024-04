Prodipresse incite les libraires à refuser les colis de bpost

En raison des blocages de samedi et des grèves à venir chez bpost, Prodipresse incite ses membres à suspendre leurs activités de point de retrait de colis au service de l'entreprise publique. "Le conflit entre bpost et les éditeurs de presse (...) se transforme en guerre ouverte avec les libraires-presse", commente l'organisation professionnelle des libraires-presse indépendants francophones de Belgique.

A la suite du blocage, samedi, de Rossel Printing à Nivelles - qui imprime tous les quotidiens francophones - et du centre de distribution de Grâce-Hollogne, les libraires-presse de la province de Liège "ont subi une perte de chiffre d'affaires allant de 30 à 50%, et surtout une baisse de leur marge de plus de 50% à cause de bpost", estime Prodipresse.

En réaction, l'organisation demande au réseau de cesser de prendre en charge les colis de bpost et de congédier les facteurs en exprimant les difficultés auxquelles ils sont confrontés après l'action de samedi. "Cette démarche vise à faire comprendre la situation critique que traverse le secteur tant que la grève perdure, d'autant plus qu'un nouveau préavis est annoncé pour le lundi 22 avril", ajoute-t-elle.