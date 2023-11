Proximus bondit à l'entrée de Xavier Niel dans son capital

arGEN-X (463,00) était par contre positive de 0,6%, Solvay (100,10) et UCB (66,82) remontant de 0,9 et 1,1% tandis que les immobilières voyaient Aedifica (56,10) et Cofinimmo (62,75) regagner 1,5 et 2,1%, WDP (24,68) récupérant 1%.

Elia (95,45) et Sofina (194,70) valaient 1,6 et 0,7% de plus que la veille, Melexis (76,10) et D'Ieteren (151,60) s'appréciant de 2 et 0,6%, Umicore (22,88) et Aperam (26,55) de 0,5%.

Hors BEL 20, VGP (83,85) et Xior (29,90) progressaient de 1,7 et 2%, Montea (68,80) et Immobel (27,75) de 2,2 et 0,9%, Agfa-Gevaert (1,59) et Azelis (18,96) de 2,2 et 2%.

Les chiffres publiés par Greenyard (6,10) étant salués par un gain de 6,8% qui s'ajoutait aux 4% engrangés la veille.