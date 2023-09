Record d'affluence à la foire de Battice avec 32.000 visiteurs

"Nous sommes heureux, tout s'est très bien passé", commente ainsi le président de la foire agricole Didier Gustin, auprès de l'agence Belga, dimanche soir.

"Nous avons réussi à créer cette fluidité que nous voulions sur le champ de foire. On offre aussi énormément d'activités aux enfants, ce qui plaît aux familles. Nous proposons aussi beaucoup de concours équestres. A Battice, il y en a pour tous les goûts et notre but est de faire découvrir l'agriculture aux citoyens", explique encore Didier Gustin, à propos du succès de cette foire qui s'étend sur 10 hectares et qui accueille plus de 2.000 animaux.