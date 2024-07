Record de faillites au premier semestre en Flandre

Les tribunaux de l'entreprise ont prononcé 3.537 jugements déclarant une faillite au premier semestre en Flandre, selon les données du fournisseur d'informations commerciales Graydon publiées lundi. Il s'agit du plus grand nombre de faillites jamais enregistré au cours d'un premier semestre.

Par rapport à l'année précédente, les faillites ont augmenté de plus de 5%. La plupart des faillites se retrouvent dans le secteur de la construction (856), suivent ensuite l'horeca (587) et le secteur des services aux entreprises (485).

On constate un nombre record de faillites dans le Brabant flamand et en Flandre orientale, mais celles-ci ont également augmenté dans la province de Limbourg. Les provinces d'Anvers et de Flandre occidentale enregistrent, elles, des baisses.

Les faillites en Flandre ont causé la perte de 9.265 emplois, soit plus d'un tiers de plus qu'au premier semestre 2023.