Recrues, nouvelle grille: RTL veut montrer son "esprit de conquête", selon son président

Selon M. Ravanas, RTL voulait "avoir une grille la plus claire, lisible possible", ce qui passe par "des incarnations extrêmement fortes", comme Thomas Sotto, Julien Courbet, Eric Brunet, Lorànt Deutsch, Laurent Ruquier avec "Les grosses têtes", Yves Calvi ou Faustine Bollaert.

Avec l'arrivée de nouveaux chroniqueurs, comme l'ex-PDG de Fayard Isabelle Saporta et le directeur du Point Etienne Gernelle, "nous avons investi dans cette matinale pour que ça crée un moment fort dans la grille de RTL et pour pouvoir donner plus de temps à l'explication", a indiqué M. Ravanas.

De manière générale, RTL souhaite donner "plus de place à l'information".

"Ca s'est traduit par six heures de plus par semaine pour l'information: une heure de plus par jour pour la matinale et une heure de plus à 18h le samedi. C'est considérable dans une grille", a fait valoir le patron de la station.