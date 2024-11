Réductions Black Friday: voici comment éviter les arnaques

En cette période de Black Friday et avec l'arrivée des fêtes de fin d'année, vous êtes nombreux à commander sur internet. Mais attention aux arnaques et promotions frauduleuses. Comment ne pas se faire avoir ?

D'abord, il faut vérifier que l'on n'est pas face à de fausses réductions. Par exemple, si l'on tombe sur une réduction énorme, de 90%, mieux vaut aller voir ce que les sites concurrents proposent pour le même produit. Si l'écart est trop important, alors, c'est qu'il y a peut-être un problème. Soit le site n'existe pas vraiment, soit le prix de base a été gonflé.

En effet, les réductions sont réglementées. Un prix de référence n'est pas désigné au hasard. Comment l'établit-on ? On regarde le prix le plus bas appliqué sur un même article les 30 derniers jours. Et c'est sur celui-là qu'on applique la réduction.