Résultat annuel record pour la société d'investissement liégeoise Noshaq

Un résultat notamment rendu possible par de belles "sorties" de sociétés participées comme Xpress Biologics, NSI et surtout la pépite wallonne Odoo.

Autre motif de satisfaction: les 130 millions d'euros de décisions d'investissement (dont 69 millions en capital et 59 millions en prêts) survenues lors de l'exercice 2022-2023, le deuxième montant le plus élevé de l'histoire de Noshaq après 2019-2020 (134 millions d'euros). Au cours des cinq dernières années, la société d'investissement liégeoise a investi en moyenne 122 millions d'euros, un montant plus que quadruplé par rapport en 10 ans. Noshaq se veut certes plus sélectif dans ses investissements, mais les montants investis ont tendance à être plus élevés, a pour sa part souligné son CEO, Gaëtan Servais.

Société d'investissement associant actionnaires publics et privés à son capital (Wallonie Entreprendre, Nethys, NEB, BNP Paribas Fortis, Ethias, Belfius, CBC, ING...), Noshaq investit prioritairement dans six pôles stratégiques que sont les sciences de la vie, l'immobilier et la reconversion, le numérique, l'énergie, le développement durable et la mobilité, l'agroalimentaire et l'industrie.