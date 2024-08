Royaume-Uni: les factures d'énergie repartiront à la hausse en octobre

Après des baisses en avril et en juillet, la facture de gaz et électricité plafonnée pour un ménage moyen augmentera de 10% au 1er octobre. Cette hausse ajoutera "environ 12 livres par mois à une facture moyenne", pour un total d'environ 1.717 livres par an (2.024 euros environ), a détaillé l'Ofgem dans un communiqué.

Le régulateur fixe chaque trimestre le plafond des prix de l'énergie, censé prendre en compte les évolutions sur les marchés internationaux et garantir le prix le plus adapté à la fois pour les fournisseurs et les consommateurs.