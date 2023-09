Six journalistes et metteurs en page de Produpress licenciés

L'éditeur Produpress, qui publie notamment le Moniteur automobile, a déclaré mardi vouloir "se concentrer sur l'avenir" dans un communiqué, après le licenciement de six personnes de la rédaction. "Nous étions 12 membres et il ne restera que cinq journalistes et un metteur en page", a précisé le rédacteur en chef du Moniteur automobile, Xavier Daffe, à Belga.

"Les magazines et les sites web resteront les piliers, mais l'accent sera mis sur d'autres domaines dans lesquels Produpress souhaite également devenir la référence. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, un certain nombre de changements nécessaires se sont toutefois imposés", est-il expliqué dans le communiqué.

Produpress, qui sera repris par le fonds d'investissement luxembourgeois Futura Capital Fund, a annoncé "une refonte stratégique de l'entreprise afin de renforcer sa position de leader sur le marché et de se préparer à la croissance future et aux nouveaux défis". Début septembre, les rédacteurs du Moniteur automobile et de son pendant néerlandophone avaient déjà appris que trois journalistes pouvaient être licenciés, indiquait le journal L'Echo.

L'éditeur de presse a précisé vouloir adapter sa structure et ses "processes" à ses besoins, mais aussi investir dans l'innovation. "L'entreprise est déterminée à maintenir la qualité de ses produits et services et à s'améliorer là où elle le peut, afin de continuer à fournir le niveau de service que ses lecteurs et clients sont en droit d'attendre", a-t-elle enfin soutenu.