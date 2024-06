Timide remontée du Bel 20 après la baisse des taux de la BCE

Partager:

L'indice Bel 20 et ses voisins européens devaient reperdre une partie de leurs gains après la confirmation d'une baisse de 0,25% des taux de la BCE. Après un léger rebond final, l'indice bruxellois regagnait 0,26%, à 3.916,97 points avec neuf de ses éléments dans le vert, Melexis (85,75) en tête avec un bond de 3,44%.

AB InBev (58,30) et Lotus Bakeries (10.080) se distinguaient également par des hausses de 1,78 et 1,82% à l'inverse d'Elia (95,45) et Sofina (221,00) qui reperdaient 1,90 et 1,69%. Ageas (43,86) cédait de justesse 0,23% tandis que KBC (66,12) gagnait 0,21%, D'Ieteren (200,20) remontant de 0,40%.

Galapagos (25,02) et Solvay (30,92) étaient négatives de 0,48 et 1,12%, arGEN-X (352,80) et Syensqo (91,26) s'appréciant par contre de 0,51 et 0,13%, UCB (129,90) de 0,31%. Les immobilières Aedifica (59,80) et Cofinimmo (60,80) reculaient quant à elles de 0,75 et 1,06%, WDP (26,66) cédant 0,45%. La Financière de Tubize (103,40) progressait de 3,2% et CFE (8,01) de 3,9% alors que Roularta (10,85) et Unifiedpost (3,24) chutaient de 3,5 et 3%, Belysse (0,845) de 6,1%.