Un nouveau CEO pour une filiale de bpostgroup en Amérique du Nord

Radial Inc, filiale de bpostgroup leader dans les solutions pour l'e-commerce, voit du changement à la tête de sa branche en Amérique du Nord. La CEO Laura Ritchey quittera son poste le 5 juillet. Elle sera remplacée ad interim par Craig Simon, ancien de chez Fedex.

Laura Ritchey était CEO de Radial North America depuis septembre 2023.

"Nous remercions sincèrement Laura pour son implication et son leadership au cours des trois dernières années", a déclaré le CEO de bpostgroup, Chris Peeters. "Grâce à sa grande expérience du secteur de la logistique, Craig sera un atout considérable pour Radial North America. Je compte sur lui pour assurer la continuité pendant cette transition, préparer minutieusement le pic de fin d'année et permettre à Radial de renouer avec la croissance et l'innovation."